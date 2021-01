Hvem fik ret?: Vi forlod Europol for fem år siden, men ingen kan endnu pege på den store forskel

Fakta

EIS og Quest

Med udtrædelsen af Europol mistede dansk politi den direkte adgang til registret EIS samt muligheden for at bruge appen Quest. Det vil ifølge Rigspolitiet få operationelle konsekvenser for kriminalitetsbekæmpelsen.

EIS står for Europol Information System og er en database med oplysninger og spor til efterforskninger fra europæiske politimyndigheder. EIS-systemet bruges f.eks. til at slå en nummerplade op for at tjekke, om den er forbundet med kriminalitet andre steder i Europa. Databasen indeholder også en lang række andre spor. Den bliver benyttet flittigt af politi i Danmark samt resten af Europa.

Quest er en app, der giver adgang direkte adgang til EIS fra en tablet eller telefon. Politifolk med adgang til Quest kan derfor lynhurtigt tilgå EIS-databasen.

Vis mere