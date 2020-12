Overlæge om britisk mutation: Adfærd kan spille en rolle

Det kan være menneskelig adfærd eller øget overlevelsesevne, der gør den britiske coronamutation mere smitsom.

Den britiske regering har for alvor rullet ærmerne op for at bekæmpe en ny stamme af coronavirus, der lige nu raserer i det østlige England.

Men om det er selve virusmutationens evne til at smitte, eller om det er briternes adfærd, der er skyld i den hurtige smittespredning, er endnu svært at konkludere.

Det vurderer Jens Lundgren, overlæge og professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet.

»Den ene mulighed er, at virusset med mutationen er mere smitsomt i sig selv, og at den vokser bedre og øger muligheden for at smitte videre«.

»Den anden mulighed er, at det er introduceret i en befolkning, hvor man i forvejen giver virusset gode muligheder for at formere sig«, siger han.

Med det henviser Jens Lundgren til, at det også kan spille en rolle, hvor gode briterne er til at holde afstand og ellers følge retningslinjerne.

Det er dog ikke noget nyt, at virusset muterer, påpeger Jens Lundgren.

Hver gang virus skal formere sig, kan det potentielt ændre sig.

Nogle af mutationerne kan give virusset bedre vilkår for at overleve og formere sig, og det kan gøre dem sværere at slippe af med. Andre kan være harmløse.

»Ude af kontrol«

Den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, siger ifølge Reuters på et pressemøde søndag, at den nye stamme af virus er »ude af kontrol«.

Ifølge Reuters stod varianten for 62 procent af smittetilfældene i London i sidste uge.

Britiske myndigheder peger på, at virusset kan være op til 70 procent mere smitsomt, end den normale variant, og det har fået den britiske regering til at højne risikovurdering til det højst mulige i det meste af Storbritannien.

Samtidig har den hollandske regering natten til søndag standset alle flyvninger ind i landet fra Storbritannien indtil 1. januar for at holde den britiske coronavariant ude.

Statens Serum Institut (SSI) er dog anderledes rolige over situationen.

»Der er imidlertid ikke noget, der tyder på, at denne stamme er mere alvorlig end andre covid-stammer«, skrev instituttet onsdag i en pressemeddelelse.

Det er også kun få tilfælde, der er fundet i Danmark.

Ifølge SSI er der i Danmark mellem den 14. november og den 3. december blevet påvist ni tilfælde af varianten. Heraf var seks i Storkøbenhavn og tre i Nordjylland på samme adresse.

ritzau