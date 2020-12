Ungarns opposition danner fælles front mod Orbán

Alle Ungarns oppositionspartier har slået sig sammen i et forsøg på at vælte premierminister Viktor Orbáns og hans parti Fidesz ved næste valg i 2022, oplyser partierne i en samlet meddelelse søndag.

Alliancen inkluderer blandt andet partierne De Liberale, De Grønne, Socialistpartiet og flere tidligere højreorienterede partier. Partierne ønsker at »føre nationen tilbage til den frihed og velstand, der blev lovet, da landet vendte ryggen til kommunisme for tre årtier siden«, skriver de i meddelelsen.

Det er første gang, siden Viktor Orbán kom til magten i 2010, at alle oppositionspartier danner fælles front. Som en del af det nye samarbejde vil partierne holde fælles primærvalg for at vælge en enkelt kandidat i hver valgkreds, ligesom de også vil have en fælles valgliste på nationalt niveau.

Udmeldingen kommer, efter at meningsmålinger under coronapandemien har vist faldende støtte til premierministeren og hans parti. Fidesz og Orbán er blandt andet blevet kritiseret for ikke at have håndteret pandemien godt nok. Viktor Orbán er i sin regeringsperiode også blevet beskyldt for at undergrave retssikkerheden og demokratiet i Ungarn.

Oppositionspartierne lover i meddelelsen søndag, at de aldrig vil samarbejde med Orbáns parti Fidesz, og at de aldrig vil fremsætte kandidater, »der har deltaget i korruption, hvilket har været karakteristisk for premierministerens regime«.

Partierne lover også at gøre hemmelige arkiver fra kommunisttiden offentlige og siger, at de vil bekæmpe misbrug af offentlige midler. En meningsmåling fra analyseinstituttet Median viste onsdag, at 41 procent af vælgerne i Ungarn vil stemme på et oppositionsparti. 39 procent vil stemme på Fidesz.

ritzau