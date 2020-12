EU-midler skal være plaster på danske fiskeres brexit-sår

Danske fiskere kan se frem mod et tab til en værdi af op imod 200 millioner kroner som følge af aftalen mellem EU og Storbritannien, der kommer til at koste danske fiskere kvoter i britisk farvand. Det anslår minister for fødevarer, landsbrug og fiskeri Rasmus Prehn (S), der siger, at regeringen agter at skaffe EU-midler som en hjælp til fiskerne.

»Vi står overfor, at vi potentielt set, når den her model er helt indfaset, at danske fiskere kan miste op mod 200 millioner kroner«, siger ministeren.

Han forklarer videre, at EU-Kommissionen har lagt 600 millioner euro (cirka 4,5 milliarder kroner, red.) i en pulje, der skal hjælpe fiskerinationer. Her agter Rasmus Prehn at slå kløerne i så meget som muligt, som dermed kan gives videre til dansk fiskeri.

»Der er en fordelingsnøgle. Men Danmark er et af de lande, der har fisket forholdsmæssigt meget i britisk farvand. Så ud fra den logik, må vi også være nogle af dem, der får størst andel i dem«, siger han.

Det står ikke klart, hvordan pengene i så fald skal fordeles mellem de danske fiskere. Ministeren »tør ikke sige«, at der bliver tale om en håndsrækning, der én til én dækker tabet på 200 millioner kroner.

»Men det er det klare politiske ønske at sikre den bedst tænkelige håndsrækning og at sikre, at dansk fiskeri kommer så smertefrit som muligt gennem det her«, siger Rasmus Prehn.

ritzau