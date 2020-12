En pige er dræbt og mange kvæstet i jordskælv i Kroatien

En pige er dræbt og flere andre er kvæstet, efter at et jordskælv på 6,4 har rystet det centrale Kroatien tirsdag.

Videooptagelser viser redningstjenester, som redder folk ud af murbrokker ved sammenstyrtede huse.

»Vi har oplysninger om, at en pige er dræbt. Vi har ikke yderligere oplysninger om omkomne«, siger Kroatiens premierminister, Andrej Plenkovic.

Kilder i byen Petrinja, der er hårdest ramt, siger til tv-stationen N1, at der er tale om en 12-årig pige.

»Der er knoglebrud, der er hjernerystelser, og nogle skal opereres«, siger Tomislav Fabijanic, der er leder af redningstjenesten i byen Sisak.

Både her og i Petrinja er der mange kvæstede, tilføjer han.

Ifølge det tyske Forskningsinstitut for Geovidenskab (GFZ) ramte skælvet ti kilometer under jordens overflade.

Epicentret var i Petrinja, der ligger omkring 50 kilometer syd for Kroatiens hovedstad, Zagreb.

Tv viser billeder af redningsmandskab i byen, der hiver en mand og et barn ud af murbrokkerne i live.

Andre billeder viser huse, der er delvist kollapset.

Tv-stationen N1 meddeler også, at en børnehave blev lagt i ruiner, men at der ikke var nogen børn i bygningen.

På plejehjem i Petrinja-området er situationen ’vanskelig’, meddeler tv-stationens udsendte medarbejder.

Soldater er sendt ind for at hjælpe til i de områder, hvor der er ødelæggelser og tilskadekomne.

»Hæren er her for at hjælpe. Vi bliver nødt til at flytte nogle mennesker fra Petrinja, fordi det er usikkert at være her«, siger Plenkovic, der er hastet til byen.

Det kraftige jordskælv kunne også mærkes i Zagreb, hvor indbyggerne styrtede ud i gaderne. Her lå der mange steder murbrokker og tagsten, der var faldet ned.

På et hospital måtte patienter og medarbejdere evakueres, af frygt for at bygningen kunne styrte sammen.

I flere nabolande, blandt andet Bosnien og Serbien, kunne rystelserne også mærkes. I Slovenien er landets eneste atomkraftværk, der ligger omkring 100 kilometer fra skælvets epicenter, lukket ned. Det skriver nyhedsbureauet STA.

EU’s præsident, Charles Michel, har lovet hjælp og støtte til Kroatien.

ritzau