Pakistan anholder formodet hjerne bag angreb i Mumbai i 2008

Myndighederne i Pakistan har lørdag anholdt den formodede bagmand bag en række koordinerede angreb i Mumbai i Indien i 2008. Det tre dage lange angreb kostede 166 mennesker livet. Zaki-ur-Rehman Lakhvi menes at være leder af den militante gruppe Lashkar-e-Taiba (LeT), der af USA og Indien beskyldes for at stå bag angrebet.

Zaki-ur-Rehman Lakhvi blev anholdt i Lahore lørdag, oplyser antiterrormyndighederne i den pakistanske provins Punjab. Anholdelsen skete i forbindelse med en sag om terrorfinansiering og ikke et specifikt militant angreb, oplyser en talsmand for antiterrormyndighederne. Ifølge talsmanden har den mistænkte drevet et apotek, som blev brugt til at finansiere militante aktiviteter.

Et sanktionsudvalg under FN’s Sikkerhedsråd siger, at Zaki-ur-Rehman Lakhvi er LeT’s operationschef og beskylder ham for at være involveret i militante aktiviteter i en række regioner og lande, herunder Tjetjenien, Bosnien, Irak og Afghanistan.

Indien har længe opfordret Pakistan til at retsforfølge Lakhvi, men ifølge den pakistanske regering har regeringen i Indien ikke fremlagt tilstrækkelige beviser mod LeT-lederen.

Løsladt i 2015

Zaki-ur-Rehman Lakhvi blev anholdt i 2008, men blev i 2015 løsladt mod kaution. Ifølge hans advokat skyldtes det manglende beviser mod ham. Indien kaldte hans frigivelse en skændsel over for Mumbai-ofrene. Den indiske regering mener, at Pakistan ikke har gjort et seriøst forsøg på at få Lakhvi retsforfulgt og dømt.

En anden mand, som ifølge de indiske myndigheder var en af hovedmændene bag angrebet i Mumbai, Hafiz Saeed, blev sidste år dømt skyldig i terrorfinansiering af en pakistansk domstol. Saeed benægter enhver involvering i Mumbai-angrebet.

Under angrebet, der fandt sted fra 26. til 29. november 2008, nåede 10 bevæbnede mænd til Mumbai i båd og brugte tre dage på at skyde og detonere bomber i centrum af Indiens finansielle hovedstad. De 10 gerningsmænd angreb luksushoteller, en populær café, en togstation og et jødisk center. Kun én gerningsmand var i live, da dramaet sluttede. Mohammed Ajmal Kasab blev hængt i november 2012.

ritzau