Hans tålmodighed er legendarisk: EU's Brexit-forhandler fortsatte med at forhandle, selv om det så håbløst ud

Michel Barnier var bare 21 år gammel, da han startede en lang, politisk karriere med at kæmpe for, at Storbritannien kunne komme med i EU, dengang EF, sammen med Danmark, Irland og Norge, der senere valgte at takke nej.

Det var også første gang, den unge franskmand Barnier skulle stemme, og hverken i kampagnen eller i stemmeboksen var der tvivl i hans sind: Det var godt for det dengang ret så lille EF, bare seks lande, at få Storbritannien med. Hermed brød han med sine politiske synspunkter, for han var og er ivrig gaullist, og i de dage var det svært foreneligt med ønsket om britisk medlemskab af EU. Men han ville og kunne rumme begge dele, selvom netop generalen og præsidenten Charles de Gaulle havde kæmpet indædt mod britisk medlemskab, og først, da de Gaulle var væk – han gik af i 1969 og døde i 1970 – kunne briterne, med en hjælpende hånd fra Michel Barnier, træde ind i EU.

Nytårsaften kunne de træde ud. Igen med en hjælpende hånd fra Michel Barnier, der ugen før, juleaften, kunne afslutte fire et halvt års arbejde som EU’s Brexit-forhandler med en handelsaftale om det fremtidige forhold mellem Storbritannien og EU. Nytårsaften trådte Michel Barnier, som briterne, tilbage.

Lørdag fylder han 70, og så pensioneres man fra EU. Han havde altså også en deadline, og ligesom briterne overholdt han sin.

Barnier, som er født i de franske alper i byen La Tronche i nærheden af Grenoble, er en mand, der evner at lytte. Han husker de folk, han har mødt, og han har en tålmodighed, der de seneste fire år har imponeret de fleste. Selv hans britiske modstandere. Brexit har for ham været en langstrakt opvisning i diplomatiets kunst. Uge efter uge har han forhandlet, ofte uden at nå nogen vegne, og igen og igen har han måttet sige til offentligheden og sine samarbejdspartnere, at det gik fremad, men også at det gik uendeligt langsomt. Altid med rolig stemme, af og til meget pessimistisk, men altid klar til at fortsætte.