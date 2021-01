For fire år siden stod Donald Trump på pladsen foran Capitol i Washington og lod sig tage i ed som præsident, mens han fortalte amerikanerne, at der foregik et »blodbad« i de amerikanske storbyer. Man vidste ikke rigtig, hvad han talte om. Hvad for et blodbad? Trump påstod, at kun han kunne stoppe det.

Fire år senere er det Donald Trump, der har forårsaget et blodbad i den amerikanske hovedstad, hvor fire mennesker er døde efter et voldeligt stormløb på Kongressens bygning.

Det har isoleret Donald Trump, mere end han nogensinde har været det før som præsident. Medarbejdere i Det Hvide Hus beskriver situationen som vanvittig, og en række af dem har sagt op. Også republikanere diskuterer nu, om man kan fjerne Donald Trump. Trump-alarmister, der i fire år har advaret mod ham på demokratiets vegne, men har fået at vide, at de maler fanden på væggen, oplever et historisk hvad sagde jeg-øjeblik.