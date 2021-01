Migranter er fanget i bosnisk vinterhelvede

En mand ligger stiv som en pind i sneen. En håndfuld andre mænd står bøjet over den underafkølede mand, pakker ham ind i tæpper, masserer hans bare fødder.

Det er et par uger siden, at videoen blev optaget, men situationen i dette nordvestlige hjørne af Bosnien-Hercegovina er ikke blevet meget bedre siden da. Det er igen begyndt at sne, og temperaturen daler om natten til et godt stykke under frysepunktet. Cirka 800 mænd har sovet udendørs eller i improviserede telte siden lillejuleaften, da Lipa-lejren brændte så godt som helt ned.

Branden i Lipa har hen over jul og nytår for en stund fået internationale medier til at interessere sig for det drama, der de seneste tre år har udspillet sig i den bosniske Una-Sana-kanton, hvor tusindvis af flygtninge og migranter forsøger at slippe over grænsen til Kroatien.

Og dermed ind i Den Europæiske Union.