»På den ene eller den anden måde ender Trumps præsidentskab i kaos«

Den 6. januar var begyndelsen på en patriotisk revolution«, bekendtgjorde en kvinde på det sociale medie Parler, efter at bøller i onsdags var løbet storm mod USA’s Kongres – selve det amerikanske demokratis højborg: »Ingen kommer for at redde os. Vi må rejse os for at redde os selv«, tilføjede hun.

Parler er på ingen måde et udtryk for den generelle folkestemning i USA. Det er derimod en endnu vildere, endnu mindre reguleret og endnu mere ekstrem udgave af de langt større platforme Twitter og Facebook. Og netop dette totale fravær af politisk ansvarlighed gør Parler og beslægtede platforme som Gab til yndede digitale udflugtsmål for politiske ekstremister som dem, der onsdag angreb den amerikanske Kongres.