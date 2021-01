Coronabølge nummer to har ramt Skåne hårdere end Stockholm: Fem gange så mange er indlagt som i foråret

Under den anden bølge af coronapandemien er smittetallet eskaleret i den svenske region Skåne.

Hvis man sammenligner antallet af patienter, der modtager hospitalsbehandling, er regionen nu hårdere ramt end den svenske hovedstad. Det skriver Sydsvenskan.

I løbet af foråret havde Skåne højst omkring 100 indlagte patienter på én dag. Mandag 11. januar var det tal steget til 561 personer. Derudover var det i foråret omkring 20-25 personer, der fik intensiv pleje, hvor det tal mandag var steget til 62.

Nu anvendes der derfor en ny kriseaftale for første gang, og det betyder, at sundhedspersonale blandt andet kan beordres til at tage længere vagter på 12 timer.

Forklaringen på den voldsomme anden bølge kan ifølge Skånes infektionskontrollæge, Eva Melander, være, at regionen ikke blev så hårdt ramt i første bølge.

»En stor forskel er, at Skåne blev ramt meget mildere i foråret, og at vi dermed har færre beboere med immunitet, end der er i Stockholm«, sagde hun under en digital pressekonference.

En anden forklaring på den voldsomme smitte kan være, at virussen har ændret sig, og at den nye variant spreder sig mere i Skåne end andre steder i Sverige, sagde Eva Melander.

Hun understregede dog, at der endnu ikke er nogle videnskabelige beviser, men at myndighederne gør en indsats for at undersøge muligheden.

Som følge af de mange indlagte patienter, er Sveriges regioner for nylig blevet enige om, at en del af sundhedspersonalet som personalet på akut- og intensivafdelinger bør prioriteres til at få coronavaccinen tidligere end planlagt. Skåne er derfor påbegyndt vaccinationen mandag, og Stockholm forventes at følge trop tirsdag.