Kamala Harris kan blive et argument for, at racisme og sexisme ikke eksisterer længere

Kvinde. Halvt afrikansk-amerikansk. Halvt asiatisk-amerikansk. Datter af to immigranter. Kamala Harris kan sætte mange krydser i diversitets-tjekhæftets bokse.

Meget paradoksalt kan det, at vicepræsidenten er kvinde og tilhører en minoritet, skade indsatsen mod racisme og sexisme, fortæller USA-ekspert Niels Bjerre-Poulsen, lektor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.

»At Kamala Harris er blevet vicepræsident, kan blive et argument mod, at der er uligheder i valgsystemet. Men hun bliver heldigvis et forbillede for kvinder og minoriteter, der vil gå ind i politik«, siger Niels Bjerre-Poulsen og bruger Barack Obamas indsættelse som forklaring.