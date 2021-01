Han fik gift, blev fængslet, og i dag står han bag ny styrkeprøve med Putin

En mand står i den bidende kulde foran politistationen i Khimki, en forstad til Moskva, og svinger et par blå herreunderbukser i luften, det nye symbol i kampen mod præsident Vladimir Putins nådesløse styre.

Indenfor sidder den genopstandne Aleksej Navalnyj, Ruslands mest indædte Putin-kritiker, i et farceagtigt retsmøde, hvor hans forsvarere først i sidste øjeblik får lov at deltage. På væggen hænger et billede af den frygtede Henrikh Jagoda, der i et par år var leder af Stalins hemmelige politi.