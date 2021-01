Største protester mod Putin i årevis: Titusindvis af russere gav pokker i kulde, trusler, corona og politivold

Trods brutale frostgrader og politiets massive indsats for at standse dem gik adskillige tusinde russere lørdag på gaden for at kræve Ruslands mest berømte oppositionsleder, Aleksej Navalnyj, løsladt fra fængslet.

Navalnyj blev arresteret, da han for en uge siden landede i Moskva efter fem måneder i Berlin, hvor han kom sig oven på et attentat med nervegiften Novitjok.

Fra Vladivostok i øst til Sankt Petersborg i vest demonstrerede så mange mennesker, at det må ses som et klart tegn på, at opbakningen til Navalnyj stiger med raketfart. Samtidig viser myndighedernes mange advarsler og anholdelser op til de landsdækkende demonstrationer, at præsident Vladimir Putin langt fra anser Navalnyj for at være så ligegyldig og uskadelig, som han ynder at fremstille det.

Protesterne begyndte klokken 14, og da Rusland strækker sig over 9 tidszoner, var det Navalnyj-tilhængerne i Vladivostok på Stillehavskysten, der kom først på benene. Over 2.000 mennesker nåede at lufte deres utilfredshed, inden urobetjente med svingende knipler opløste demonstrationen.

Det samme skete i den lige så østlige by Khabarovsk, hvor en flok demonstranter ifølge uafhængige russiske medier blev stillet op af en mur og gennembanket.