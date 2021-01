Vrede i EU over vaccineforsinkelse: »Det er ikke acceptabelt«

EU-kommissæren sagde ikke direkte, at AstraZeneca havde givet de af EU-finansierede og -reserverede coronadoser til lande uden for unionen. Men efter et kort pressemøde mandag aften må man konstatere, at det som minimum er en mulighed, som sundhedskommissær Stella Kyriakides operer med.

Den græske kommissær holdt en kort dundertale som reaktion på, at den svensk-britiske virksomhed AstraZeneca fredag havde annonceret, at den alligevel ikke kan levere det lovede antal vaccinedoser til EU i første kvartal.

»Den nye tidsplan er ikke acceptabel for EU. Derfor har jeg i weekenden skrevet et brev til virksomheden, hvori jeg stiller nogle vigtige og seriøse spørgsmål. EU har forudfinansieret udviklingen af vaccinen og produktionen og vil nu have noget retur«, sagde Stella Kyriakides og tilføjede:

»Den Europæiske Union vil vide, præcis hvilke doser der er blevet produceret af AstraZeneca, og hvortil de præcis er blevet leveret«.

EU’s investering i AstraZeneca-vaccinen er ikke offentlig, men ifølge netmediet politico.eu har EU investeret et trecifret antal millioner i euro til udvikling og produktion af AstraZeneca-vaccinen, som er lavet i samarbejde med Oxford Universitet. EU-finansieringen skulle blandt andet sikre, at vaccinen var klar til distribution, så snart EU’s Lægemiddelagentur, EMA, godkender vaccinen. Det forventes EMA at gøre på fredag, men AstraZeneca har ladet forstå, at EU må forvente en markant lavere levering end aftalt. En EU-kilde siger til nyhedsbureauet Reuters, at leveringen kan blive 60 procent lavere end aftalt i første kvartal.