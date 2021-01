Tysk sundhedsminister kræver fair andel af vaccine til EU

EU-Kommissionen ønsker at registrere al planlagt eksport af vacciner, der er produceret på anlæg i EU-lande. Det sker i frustration over forsinkelser i leveringerne af AstraZenecas covid-19-vaccine og andre problemer med vaccineforsyninger.

»Jeg kan forstå, at der er produktionsproblemer, men det må berøre alle på samme måde«, siger Tysklands sundhedsminister, Jens Spahn, til tv-stationen ZDF.

»Det handler ikke om »Europa først«, men om »en fair andel« til Europa«, siger han og tilføjer, at det derfor giver mening at have begrænsninger for eksport af vacciner.

AstraZeneca meddelte fredag til EU, at det ikke kunne leve op til aftaler om vaccineforsyninger frem til slutningen af marts. Dette var endnu et alvorligt slag mod EU-landenes indsats mod pandemien, efter at selskabet Pfizer havde meddelt et midlertidigt fald i vaccineleverancerne i januar.

Briterne påvirkes ikke af reduktion

I første kvartal vil AstraZeneca levere 60 procent færre vacciner end det, der var aftalt med EU-Kommissionen. Det får store konsekvenser for EU-landenes planer.

EU-Kommissionen har i et brev til AstraZeneca krævet svar om årsagen til disse forsinkelser. Cheftalsmand i EU-Kommissionen Eric Mamer siger, at EU indgik kontrakten i august sidste år, og at EU har betalt en stor sum penge for at hjælpe producenten med at have den nødvendige kapacitet, når vaccinen var klar.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, talte mandag med AstraZenecas administrerende direktør. Til nyhedsbureauet Reuters siger selskabet, at direktøren forsikrede EU-chefen om, at AstraZeneca gør alt, hvad virksomheden kan, for at levere vacciner til EU-landene så hurtigt som muligt.

Reduktionen i leverancer gælder EU-landene. Storbritannien, som i noget tid har anvendt vaccinen, der er udviklet i et samarbejde mellem AstraZeneca og Oxford University, bliver ikke påvirket.

ritzau