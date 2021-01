Voldsom italiensk regeringskrise sender rystelser gennem Europa

Efter en tumultarisk uge i italiensk politik med to mistillidsafstemninger og en svækket regering meddelte ministerpræsident Giuseppe Conte tirsdag morgen sine ministre, at han ville trække sig fra sin post, og det politiske kaos i Italien bringer nu sindene i kog i Europa.

Italien står nemlig til at modtage det største bidrag fra EU’s genopretningspulje, der skal bringe EU ud af coronakrisen: I alt 209 milliarder euro – mere end 1.500 milliarder kroner. Det er mere end en fjerdedel af den samlede pulje. Genopretningsmidlerne til Italien ses af mange som en sidste økonomisk chance til den gældsplagede nation, hvor bruttonationalproduktet ventes at falde med 10,5 procent i år, og hvor den offentlige gæld kun overgås af Grækenland.

Det italienske fokus burde være på at færdiggøre genopretningsplanen i stedet for at kaste landet ud i nok en dramatisk politisk krise, få år efter at Italien under finanskrisen blot var nogle store redningspakker fra at trække hele eurozonen med sig ned i en regulær bankerot.

Sådan lyder det fra den tyske økonomiprofessor Lars Feld, leder af Walter Eucken-instituttet i Freiburg, formand for det tyske råd for økonomiske eksperter og rådgiver for Angela Merkel.