Jamaica frygter seriemorder efter brutale drab på hjemløse

Jamaicansk politi har anholdt en person i forbindelse med efterforskningen af flere brutale angreb mod hjemløse i hovedstaden Kingston i weekenden. Det oplyser politiet tirsdag lokal tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Lørdag og søndag blev fire hjemløse hakket til døde med en ukendt genstand, mens to blev alvorligt såret i byens forretningsdistrikt. Selv om drabsraten i Jamaica er en af de højeste i verden, skiller angrebene sig alligevel ud på grund af deres brutalitet.

Alle ofrene inklusive de overlevende har fået dybe sår efter at være blevet hugget i hovedet. Ifølge Reuters har det fået politiet til at frygte, at der kan være en seriemorder på spil, da Jamaicas hjemløse befolkning for år tilbage var ofre for en meget lignende type angreb. Dengang blev flere hjemløse dræbt om natten, mens de sov, hvilket politiet også mener, var tilfældet i weekenden, siger talsmand for Jamaicas Politikorps Dennis Brooks ifølge Reuters.

Stærke beviser

Jamaicas premierminister, Andrew Holness, siger ifølge lokalavisen The Gleaner, at den tilbageholdte i sagen tidligere er blevet udvist fra et andet land til Jamaica. Han tilføjer uden at uddybe nærmere, at politiet har stærke beviser.

»Da jeg så nyheden i går morges (mandag, red.), var jeg ligesom alle jamaicanere dybt forfærdet«, siger Holness ifølge avisen.

The Gleaner skriver, at politiet endnu mangler et gennembrud i én af de fire drabssager. Ifølge avisen planlægger regeringen efter angrebene at øge antallet af pladser på herberger i Kingston for at beskytte byens hjemløse. Derudover vil politiet også øge antallet af patruljer.

Over 1.300 personer blev sidste år dræbt i Jamaica. Kriminelle bander beskyldes for at stå bag en stor del af volden. På grund af situationen bliver flere dele af Jamaica permanent overvåget af landets sikkerhedsstyrker.

ritzau