Myanmars Jernlady forførte folket og den vestlige verden. Da hun blev forført af sin egen popularitet, sagde militæret stop

For millioner af mennesker symboliserede Aung San Suu Kyi i årevis kampen for en bedre verden. Siden gik glansen af hende, da hun intet gjorde for at forhindre den etniske udrensning af det muslimske mindretal rohingyaerne, og mandag morgen var det angivelig slut. I hvert fald indtil videre.

Aung San Suu Kyi blev arresteret og væltet som Myanmars reelle regeringsleder ved et kup udført af det militær, som hele hendes liv har været bestemmende for hendes skæbne.