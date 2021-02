EU-chef forventer vaccineboom efter påske

Udrulningen af vacciner står foran et snarligt gennembrud i Europa.

Det bebuder EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, i et interview med Politiken og syv andre europæiske aviser. Formanden fortæller, at hun forventer, at 70 procent af EU’s voksne befolkning vil være vaccineret, inden sommeren er forbi.

»Jeg er overbevist om, at den målsætning kan holde«, siger von der Leyen.

Meldingen kommer, mens de fleste EU-lande sukker efter flere doser vaccine. I Danmark mener myndighederne, at der er kapacitet til at 100.000 daglige stik, men indtil videre er gennemsnittet 7.500 doser dagligt.

EU-Kommissionen står for indkøb af vacciner til alle 27 medlemslande, men er blevet udsat for sønderlemmende kritik fra en række medlemslande for at handle for langsomt. Det afviser formand Ursula von der Leyen pure: