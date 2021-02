Ursula von der Leyen afviser vaccinekritik: »Det her er en maraton, og vi har knap taget hul på en kort sprint«

Det er hverken til at se eller høre på Ursula von der Leyen, at hun er ude i den vel nok største politiske storm, siden hun blev formand for EU-Kommissionen for lidt over et år siden.

Hun kritiseres fra mange sider for den langsommelige vaccineudrulning, og tallene er da også tydelige: I Storbritannien har 14 procent nu fået første stik med en coronavaccine. I EU-landene er gennemsnittet under 3 procent.

Men Ursula von der Leyen lyder lige så optimistisk på EU’s vegne som altid, da hun tager imod til interview i et stort mødelokale i Berlaymont-bygningen i Bruxelles, hvor der er rigelig plads til at holde den fornødne fysiske afstand.

»En masseproduktion af vacciner og masseudrulning er aldrig før sket i denne skala«, som hun siger.