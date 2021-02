Sigtelse mod Myanmars Suu Kyi kan lukke hende ude af politik

Myanmars politi har rejst sigtelser mod den væltede leder, Aung San Suu Kyi, for at have brudt love om import og eksport.

Det viser et politidokument, som nyhedsbureauet Reuters har set.

Dokumentet stammer fra en politistation i hovedstaden, Naypyidaw.

En talsmand for Aung San Suu Kyis parti bekræfter, at hun er blevet sigtet for brud på loven om import og eksport i landet.

Hun er varetægtsfængslet frem til 15. februar, fremgår det ifølge britiske BBC af dokumentet.

Det fremgår også, at militæret ved en gennemsøgning i Suu Kyis hjem fandt håndholdte walkie-talkier, som var importeret ulovligt og brugt uden tilladelse.

Det kan udefra ses som en nærmest komisk bagatel i det større billede, skriver BBC’s korrespondent, Jonathan Head.

Men det kan være tilstrækkeligt for det nye militærstyre til at opnå sit mål, nemlig at udelukke hende fra et politisk embede.

Medlemmer af parlamentet må ikke have en plettet straffeattest.

Menneskeretsorganisationen Amnesty International kalder sigtelsen mod Suu Kyi for ’opdigtet’ og opfordrer militæret til at løslade de tilbageholdte politikere.

»Hvis de anklager bekræftes, tyder det på, at militæret er desperat for at finde en undskyldning for at indlede en heksejagt og skræmme enhver, der udfordrer dem«, siger Amnestys regionale vicedirektør for research, Emerlynne Gil.

Militæret har i 32 år forsøgt at udelukke Suu Kyi fra at stille op til valg, først og fremmest med en mangeårig husarrest og ved at ændre forfatningen.

Hver gang, hun har fået lov at stille op til valg i spidsen for sit parti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD), har hun vundet en jordskredssejr.

Myanmars politi sigter desuden den afsatte præsident, Win Myint, for brud på en lov om katastrofehåndtering.

Tidligt mandag morgen lokal tid blev han sammen med Suu Kyi anholdt, da militæret tog kontrol over landet i et år.

Tidligere onsdag meddelte NLD, at dets kontorer er blevet ransaget i flere regioner i landet. Partiet opfordrede myndigheder til straks at stoppe med ransagningerne, som ifølge partiet er ulovlige handlinger.

Suu Kyi og NLD fik 83 procent af stemmerne ved valget i november sidste år. Militærets eget parti, USDP, blev ydmyget ved valget, da det kun fik syv procents opbakning.

Militæret hævder, at der har været udbredt valgsvindel. Det afvises af landets valgkommission og af uafhængige observatører.

Oven på kuppet har den militære junta udpeget 11 nye ministre. Den nye leder er general Min Aung Hlaing.

Myanmars militær har i årtier siddet på magten i det sydøstasiatiske land. For ti år siden blev det næsten 50 år lange jerngreb sluppet.

EU advarede tirsdag Myanmars militær om, at der kan komme sanktioner mod landet som følge af kuppet.

EU’s udenrigschef, Josep Borrell, opfordrer til, at den civile regering under ledelse af Aung San Suu Kyi omgående genindsættes.

ritzau