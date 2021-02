Demonstrationer i Myanmar efter anholdelse af rådgiver

Studenter i Myanmar demonstrerer mod generalerne, der i mandags væltede regeringen og tog magten. Flere hundrede lærere og studerende på to universiteter i Myanmars hovedby, Yangon, har samlet sig, efter at Win Htein, en prominent rådgiver for den afsatte leder Aung San Suu Kyi, er blevet anholdt.

Der er demonstrationer på Dagon Universitetet, hvor studenterne laver en salut med tre løftede fingre. Det er et tegn, som er blevet brugt ved flere demonstrationer for demokrati i regionen.

»Som borger kan jeg overhovedet ikke acceptere dette militærkup«, siger læreren Win Win Maw.

’Længe leve moder Suu’, er et af slagordene fra studenterne, der bærer røde flag. Flagene er symbol på Aung San Suu Kyis politiske parti NLD, Den Nationale Liga for Demokrati. Der er en lignende demonstration på Yangon Universitetet. Nyhedsbureauet Reuters citerer en ansat på universitetet for at sige, at omkring 200 af de 246 ansatte demonstrerer.

Protest med pander og gryder

Win Htein blev regnet som Suu Kyis højre hånd. Inden anholdelsen opfordrede han folk til at gøre så meget modstand imod militærkuppet, som de kunne.

Mange af protesterne imod kuppet har foregået online, hvor militæret torsdag lukkede for adgang til Facebook i landet. Det har betydet, at meget af modstanden nu er rykket til Twitter. Her har grupper opfordret borgere til at vise deres modstand ved at banke pander og gryder sammen hver aften.

Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Ifølge AAPP, som er en hjælpeorganisation for politiske fanger i landet, er der tilbageholdt 14 aktivister og 133 embedsmænd og politikere siden kuppet.

ritzau