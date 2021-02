Mette Frederiksen sender brev til EU: Glæder sig over det, der ligner en vaccinesejr

Når vaccinerne fra amerikanske Johnson&Johnson er klar, ser det ud til, at EU-landene kan få vaccinerne »hjem« før de bliver godkendt. Med klausul om, at de først må bruges, når EMA, Det europæiske Medicinagentur, og EU-Kommissionen har sagt god for vaccinen. Så vaccinerne så at sige kan være klar til stik i det øjeblik, godkendelsen kommer.

Det har længe været et krav og et ønske fra blandt andre Danmark og statsminister Mette Frederiksen, (S), rejste kravet på det seneste EU-topmøde i januar, da de 27 lande mødtes virtuelt for at dele corona-erfaringer.

Nu har EU-Kommissionen, ifølge højtplacerede diplomatiske kilder, nikket til ønsket, og det takker Mette Frederiksen for i et brev, hun har skrevet sammen med premierministre og kanslere fra Østrig, Tjekket og Grækenland.

Som det har været hidtil, har distributionen først fundet sted, når EMA og derefter EU-Kommissionen har sagt ja. Først da er lastbilerne kørt afsted med den dyrebare last.