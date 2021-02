Nord Stream 2 går i gang med at lægge gasrør ved Bornholm

Skibet ’Fortuna’ er begyndt at lægge rør i dansk farvand for Nord Stream 2, som skal transportere gas fra Rusland til Tyskland, oplyser konsortiet bag projektet lørdag i en e-mail ifølge Reuters.

Det sker efter lang tids afbrydelse. Arbejdet med at lægge gasrørene gik i stå i december 2019, efter USA truede med sanktioner. Arbejdet i dansk farvand omkring Bornholm er igangsat efter en »vellykket afslutning på havundersøgelser«, hedder det fra det russisk-tyske konsortium.

Det russiske energiselskab Gazprom er den dominerende aktør i Nord Stream 2. USA’s regering mener, at Tyskland gør sig afhængig af Rusland og lettere vil kunne afpresses af regeringen i Moskva. Kongressen i Washington, D.C., har tidligere vedtaget, at virksomheder, der hjælper med at afslutte arbejdet, kan straffes.

Præsident Joe Bidens nye regering i USA vil afvente situationen, inden den tager en beslutning om sanktioner.

»Det er en dårlig aftale. Det sagde talsmanden for USA’s udenrigsministerium, Ned Price, tidligere på ugen.

»Vi vil arbejde tæt sammen med vore allierede og partnere for at styrke Europas energisikkerhed og værne mod destruktiv opførsel. Og i dette tilfælde fra Ruslands side«, sagde han.

Macron vil have færdiggørelsen stoppet

Nord Stream 2 vil fordoble mængden af naturgas fra Rusland til Tyskland. Fra tysk side fremhæves det, at det giver billig energi. Og det vil gøre det lettere at udfase tysk kulkraft og atomkraft.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, sagde tidligere på ugen, at Ruslands fængsling af den politiske aktivist Aleksej Navalnyj bør få Tyskland til at stoppe færdiggørelsen af gasledningen. Forbundskansler Angela Merkel sagde fredag, at hun gerne vil støtte sanktioner mod Rusland for den måde, som Navalnyj er blevet behandlet på af Moskva. Han blev sidste år dødeligt syg i Sibirien af nervegiften Novitjok. Meget tyder på, at en hemmelig russisk tjeneste stod bag.

»Nord Stream 2’s stilling er ikke påvirket af dette lige for øjeblikket«, sagde Merkel.

ritzau