141 miljøorganisationer advarer Grønland: Drop den minedrift

Det omstridte uranmineprojekt i Kvanefjeld betyder, at Grønland spiller hasard med sin egen fremtid. Landets muligheder for at få en bæredygtig økonomi baseret på den sårbare arktiske natur vil blive smadret, lyder advarslen fra 141 miljøorganisationer fra hele verden.

Deres bekymring gælder de over 70 forskellige mine, olie- og naturgasprojekter, som kan blive en realitet i de kommende årtier. Men uranminen i Sydgrønland, der nærmer sig en udvindingstilladelse og kan være i drift om få år, står i centrum for kritikken.

»Minedrift og især uranudvinding hænger ikke sammen med tre af de fire områder, som Grønlands økonomi skal bygge på: fiskeri og fangst, turisme og fødevareproduktion«, står der i deklarationen fra organisationerne.

De opfordrer til, at der indføres et øjeblikkeligt stop for alle store mine-, olie- og naturgasprojekter i Grønland. EU, Danmark og andre må træde til økonomisk i den udstrækning, den grønlandske økonomi vil lide skade. Det skal sætte gang i en bæredygtig økonomisk fremtid, der bygger på andre af Grønlands naturressourcer, mener miljøorganisationerne.