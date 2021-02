Corona verden rundt: I Mexico er der akut mangel på ilt, og så finder forskere det »ekstremt usandsynligt«, at covid-19 stammer fra kinesisk laboratorium

Coronasyge mexicanere er overladt til sig selv og lider under akut mangel på ilt. En forskergruppe tilknyttet WHO kalder det for »ekstremt usandsynligt«, at coronavirusset skulle være udviklet i et kinesisk laboratorium. Og så forsøger en populær ferieø at købe sig til en forlomme i den thailandske vaccinekø.