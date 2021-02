Kvinde fra Minnesota har fået stor følgerskare ved at levere fakta: »Jeg ville bare gerne have Facebook til at holde kæft«

En kvinde fra Minnesota er på en vild mission.

Med en stor interesse for forfatningsret og et årtis erfaring fra undervisning i politisk videnskab, har hun sat sig for at levere sandheder på mediet Instagram.

Navnet er Sharon McMahon.

Ligesom mange andre holder hun sig opdateret på de sociale medier. Ligesom mange andre kan hun følge med i, hvordan information spredes hurtigt på nettet, men ikke bare information. Decideret misinformation. Det var særligt i forbindelse med præsidentvalget i USA, at hun oplevede et problem.

»Det var fuldstændig, chokerende forkert. Det var ikke en gang en lille smule korrekt«, sagde hun til CNN.