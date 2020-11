Hun har opfundet et øgenavn til alle dem, der benægter Trumps sejr

Når de amerikanske tv-seere zapper rundt på etablerede nyhedskanaler inklusive Fox News, er Joe Biden en sikker vinder af præsidentvalget. Og Donald Trump en tvær taber, der nægter at erkende sit nederlag.

Men hvis de tager et sving langt mod højre i medielandskabet, ser verden noget anderledes ud. For eksempel på One America News (OAN), som Trump konstant anbefaler sine tilhængere at se i stedet for Fox News.

Ifølge OAN er der stadig ikke fundet en ny præsident. Men Trump har reelt vundet, og kun udbredt valgfusk har snydt ham for sejren.