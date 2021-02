Putin tager ingen chancer: Julia Navalnaja skal bare stoppes

En gruppe russiske erhvervsfolk sender nu en appel til det russiske styre om, at man forhindrer Julia Navalnaja, den nu fængslede oppositionsleder Aleksej Navalnyjs hustru, i at stille op til valg.

Businesspatrioter kalder de sig, og i et brev til ledende politikere udtrykker de frygt for, at vestlige efterretningstjenester vil bruge Julia Navalnaja til at destabilisere situationen i Rusland. På den baggrund beder gruppen nu om lovgivning, som forbyder både de såkaldte fremmede agenter og deres slægtninge at stille op til valg. Det gælder føderale, regionale og lokale valg.

I vor tids særlige Putin-lingo er ægteparret Navalnyj nemlig – også juridisk – at regne som fremmede agenter. Det følger af en kontroversiel lov, som går tilbage til 2012, hvor Rusland også var rystet af omfattende demonstrationer.

Loven forpligter individer og organisationer, som får udenlandsk støtte, til at deklarere sig selv som fremmede agenter, f.eks. i deres kommunikation med offentligheden. De er også underlagt strengere kontrol. Loven er nemlig strammet flere gange siden, og som noget af det seneste besluttede Dumaen i december 2020 at skærpe straffen for medier, som ikke tilstrækkelig tydeligt gør det klart, at person X eller organisation Y er en fremmed agent.

Men nu vil en kreds af såkaldte bekymrede borgere altså have loven strammet endnu en gang. Det er et velkoreograferet politisk skridt, og alt taler for, at politikerne i Putins såkaldt styrede demokrati vil tage borgernes bekymringer alvorligt.