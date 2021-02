Macron lyttede til eksperterne. Nu stoler han på sit eget politiske instinkt i indsatsen mod corona

Temperaturen nåede lørdag 19 grader i Paris, solen skinnede, byen summede af forårsstemning, og stemningen var for første gang i mange måneder præget af en vis optimisme. Men glæden varede kort: Udgangsforbuddet trådte i kraft kl. 18 som en påmindelse til pariserne om, at intet er normalt.

»Det bliver sværere og sværere at holde sig inde, i takt med at dagene bliver længere. Og nu har det varet længe nok«, lyder det fra 20-årige Isabelle B. på pladsen over for det lukkede Louvre Museum, med henvisning til at udgangsforbuddet trådte i kraft kort før jul.

Bortset fra mindre demonstrationer organiseret af desperate restauratører har Frankrig ikke oplevet vrede ’sorte mænd’ som i Danmark eller Holland. Men frustrationerne i landet, der var lukket helt ned i over fem måneder sidste år 2020, vokser.

På den baggrund og trods en opblussen af epidemien i Nice og Lorraine afviser præsident Emmanuel Macron kategorisk lukning af skoler og butikker, og hans ministre afviser enhver tanke om et vaccinepas på kort sigt.