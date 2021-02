FN og Iran fortsætter atomsamarbejde på lavere blus

Iran samarbejder stadig med det internationale samfund om det iranske atomprogram.

Men det bliver et samarbejde, der er mindre end tidligere.

Det siger chefen for FN’s Atomenergiagentur (IAEA), Rafael Grossi, søndag aften i Wien.

Grossi taler om ’et godt, fornuftigt resultat af forhandlingerne i Iran’.

Men aftalen indebærer, at FN’s inspektører får mindre adgang til atomfaciliteter end i den gamle aftale.

Samarbejdet reduceres, men der ændres ikke i antallet af IAEA-inspektører i Iran.

»Det, vi er blevet enige om, er det, der kan lade sig gøre. Det er nyttigt for at bygge bro over den strid, vi har. For at redde situationen for nu«.

Grossis melding kom til pressen, umiddelbart efter at han landede i den østrigske hovedstad efter et besøg i Iran.

Her mødtes han med iranske ledere og Ali Akbar Salehi, chefen for Irans Atom Energi Organisation, for at drøfte den internationale atomaftale.

Den taler om international kontrol og overvågning af iranske atomfaciliteter i en årrække. Samtidig ophæves en række sanktioner mod Iran.

USA’s tidligere præsident Donald Trump trak imidlertid USA ud af aftalen igen og indførte sanktioner.

Iran har sagt, at det vil reducere samarbejdet med IAEA per 23. februar, og det var samarbejdet med IAEA efter denne dato, som Grossi var i Iran for at drøfte.

USA’s nye præsident, Joe Biden, har erklæret, at USA igen er klar til at tale om Irans atomprogram.

De øvrige lande i atomaftalen er Rusland, Kina, Storbritannien, Frankrig og Tyskland.

ritzau