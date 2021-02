USA straffer Myanmars militær og truer med mere af samme skuffe

USA indfører sanktioner mod to af lederne i militæret i Myanmar og truer med yderligere tiltag, hvis volden mod demonstranter fortsætter.

Det siger den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, mandag lokal tid.

»Vi vil ikke tøve med at tage flere midler i brug mod dem, der begår vold og undertrykker folks vilje. Vi kommer ikke til at vakle i vores støtte til befolkningen i Burma«, siger Blinken. Han bruger Myanmars tidligere navn, Burma.

USA har allerede indført sanktioner mod Myanmars fungerende præsident og adskillige andre officerer i militæret efter kuppet 1. februar.

Tidligere mandag indførte EU’s udenrigsministre også sanktioner mod juntaen i Myanmar.

»Vi tog en politisk beslutning om at indføre sanktioner over for militæret, der er ansvarlig for kuppet, og deres økonomiske interesser«, sagde EU’s udenrigschef, Josep Borrell, mandag aften dansk tid.

Har strammet grebet om magten

EU er Myanmars tredje største handelspartner, og Borrell sagde, at al direkte økonomisk støtte fra EU’s udviklingssystem til regeringens reformprogrammer holdes tilbage.

USA var den første nation til at indføre sanktioner mod militæret i Myanmar i kølvandet på militærkuppet.

Det skete omkring en uge efter kuppet, hvor præsident Joe Biden underskrev et dekret, der frøs militærets aktiver i USA. Myanmars militær har aktiver for omkring en milliard dollar i USA.

Myanmars militær væltede 1. februar Myanmars demokratisk valgte leder, Aung San Suu Kyi. Hun blev samtidig anholdt, og det samme gjorde flere medlemmer af hendes parti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD).

Siden da har der været store protester i Myanmars gader. Militæret har samtidig støt strammet grebet om magten i det sydøstasiatiske land.

I weekenden blev to demonstranter skudt og dræbt under de store demonstrationer.

ritzau