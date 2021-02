Udmelding fra dansk WHO-forsker skaber røre i Thailand: Nu kommer myndighederne med indrømmelse om dyremarked

De thailandske myndigheder har kastet sig ud i en svær balancegang, hvor de på den ene side benægter, at dyr solgt på det store Chatuchak-marked i Bangkok kan have bragt coronavirussen til den kinesiske by Wuhan og på den anden side erkender, at der måske alligevel kan være noget om snakken.

»Dette er blot en akademisk formodning og ikke den absolutte sandhed«, sagde lederen af den særlige kriseenhed i den thailandske styrelse for sygdomskontrol, Chawetsan Namwat, onsdag på et pressemøde ifølge avisen The Nation.

Dermed forsøgte han i første omgang at lægge afstand til udtalelser fremsat af den danske professor i virussygdomme Thea Kølsen Fischer.

Hun var med på det hold af forskere fra verdenssundhedsorganisationen WHO, som tidligere på måneden afsluttede et besøg i Wuhan for at forsøge at klarlægge kilden til coronaudbruddet i byen i slutningen af 2019.