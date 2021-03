Danmark er »en guldgrube« for medicinalindustrien: Data om vaccinerede danskere kan måske bane vej for fremtidens vaccinekøb

Statsminister Mette Frederiksen (S) vil lære af Israels vaccinesucces, og en del af succesopskriften er en særlig aftale, som Israel har indgået med den amerikanske medicinalvirksomhed Pfizer.

Da ministerpræsident Benjamin Netanyahu annoncerede aftalen i januar, var Israels lagre af vaccine fra Pfizer/BioNTech ved at være brugt, og den hurtige vaccinestart truede med at gå ned i tempo. Så bekendtgjorde Netanyahu, at han havde sikret nye doser med en aftale, der til gengæld giver Pfizer adgang til »statistiske data«.

»Israel bliver en global modelstat«, sagde ministerpræsidenten og lovede, at alle israelere over 16 år med den nye aftale ville kunne være vaccineret »inden udgangen af marts eller måske endnu tidligere«.

Det har vist sig ikke at omfatte palæstinenserne på den besatte Vestbred, hvilket udløser international kritik.

Aftalen er ikke den eneste grund til, at det ellers hårdt coronaramte Israel er langt foran Europa i udrulningen af de eftertragtede vacciner. Israel har tilsyneladende blandt andet også betalt mere og accepteret, at Pfizer har frasagt sig produktansvar for den lyngodkendte vaccine. Det ville EU-Kommissionen ikke.