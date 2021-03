Kina varsler økonomisk vækst og hård kurs over for Hongkongs demokratitilhængere

Kina sendte fredag et stærkt budskab om, at landet fortsætter udrulningen af præsident Xi Jinpings vidtrækkende planer for landets økonomiske og politiske fremgang. Det blev også understreget, at udfordringer af kommunistpartiets magt ikke tolereres.

Kinas ledere benyttede åbningen af Den Nationale Folkekongres – den lovgivende forsamling, der træder sammen til en møderække én gang om året – til at fremlægge forslag, der vil betyde en drastisk svækkelse af den prodemokratiske opposition i Hongkong. De offentliggjorde en målsætning om økonomisk vækst på mindst 6 procent i år og varslede en solid stigning i forsvarsbevillingerne. Og så udsendte de en langsigtet plan om at mindske Kinas afhængighed af udenlandske energiforsyninger, teknologi og markeder.

Denne byge af initiativer afspejler Xi Jinpings overbevisning om, at Kina har momentum nu, mens verden generelt kæmper mod pandemien og dens økonomiske og politiske eftervirkninger. Kina formåede i første omgang ikke at inddæmme coronavirussen efter udbruddet sidste år, men har siden indført skrappe restriktioner, der stort set har udryddet virussen inden for landets grænser. Den succes har banet vej for en forholdsvis hurtig økonomisk genopretning og styrket kommunistpartiets tro på, at dets autoritære system virker, mens USA’s demokrati vakler.

I månederne op til Folkekongressen har Xi Jinping forsøgt at styrke tilliden til Kinas autoritære kurs.