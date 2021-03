Brasiliens sundhedssystem er på vej mod kollaps: Da billeder af gispende, døende mennesker dukkede op, troede ingen, det kunne blive værre. Det kunne det godt

I morgen tager Brasiliens kvinder forskud på Kvindernes Internationale Kampdag og går på gaden for at forlange covid-19-vacciner og en rigsretssag mod den højreradikale præsident, Jair Bolsonaro. Kvinderne er rasende og fortvivlede over regeringens håndtering af den pandemi, der den seneste måned har kostet flere end 1.000 liv om dagen.

Brasilien står midt i en ustyrlig og hensynsløs anden bølge af covid-19, som har vist sig langt værre end den første, og befolkningen er ved at miste tålmodigheden med en præsident, der trods alle beviser på det modsatte hævder, at der ikke er noget at være bange for. Da dødstallet i onsdags blev opgjort til 1.910 på denne enkelte dag, brød protester ud i landets største by, São Paulo.

»Hold op med at klynke. Hvor længe skal I tude«, spurgte Bolsonaro irriteret.