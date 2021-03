Brasiliens højesteret ophæver ekspræsident Lulas dom

Brasiliens højesteret ophæver en tidligere korruptionsdom mod ekspræsident Luiz Inacio Lula da Silva.

Det fremgår af retsdokumenter, som nyhedsbureauet Reuters har set.

Domstolens beslutning medfører, at ekspræsidenten genvinder sin ret til at gå tilbage til politik, og at han igen kan stille op til valg, skriver Reuters.

Brasilien holder præsidentvalg i 2022.

Lula, som han kaldes overalt i Brasilien, var landets præsident mellem 2003 og 2011.

Han er stadig en meget afholdt politiker, især blandt Brasiliens fattigste.

Ekspræsidenten blev idømt 13 års fængsel i en korruptionssag i 2018, men blev løsladt i slutningen af 2019.

Lula har på intet tidspunkt erkendt sin skyld. Han er dømt for at lade store byggefirmaer renovere et sommerhus til ham.

ritzau