Danmark har i dyb hemmelighed afvist en anmodning fra Kina om at få oplysninger om danske folketingspolitikere

Myndighederne i Kina og Hongkong er langt inde i en politimæssig efterforskning, som kan munde ud i en retsforfølgelse af flere danske politikere - heriblandt de to medlemmer af Folketinget Katarina Ammitzbøll og Uffe Elbæk fra henholdsvis De Konservative og Frie Grønne.

Politiken erfarer, at den danske regering for nylig afviste en henvendelse fra de kinesiske myndigheder, hvor de bad om hjælp til at få undersøgt, hvordan Katarina Ammitzbøll og Uffe Elbæk sammen med de to ungdomspolitikere Thomas Rohden og Anders Storgaard gjorde det muligt for demokratiforkæmperen Ted Hui at flygte fra Hongkong til Danmark i december sidste år.

Det er uklart, hvilke informationer de kinesiske myndigheder konkret ønskede, men blandt andet var de ifølge Politikens oplysninger muligvis interesseret i at få det danske retsvæsen til at verificere, at Katarina Ammitzbøll sidste år sendte en officiel invitation til Ted Hui om at besøge Folketinget.

Ted Hui var på det tidspunkt medlem af lokalparlamentet i Hongkong, men var af politiet i Hongkong tiltalt for ni forskellige lovovertrædelser i forbindelse med sin kamp for mere demokrati og stod derfor til en længere fængselsstraf.

I december lykkedes det ham at snyde politiet og rejse fra Hongkong til Danmark, fordi han kunne fremvise invitationen fra Katarina Ammitzbøll, og fordi Uffe Elbæk havde forsynet ham med et falskt program med en række opdigtede møder. Dermed troede politiet i Hongkong, at Ted Hui som medlem af Hongkongs lokalparlament skulle til Danmark for at føre samtaler med danske politikere og repræsentanter for forskellige grønne organisationer, mens hans egentlige formål var at flygte ud af Hongkong.