Norsk lægemiddelagentur: »AstraZeneca har ikke grundlag for at hævde, at disse tilfælde ikke har noget med vaccinen at gøre«

Det norske lægemiddelagentur, Legemiddelverket, kritiserer AstraZenecas seneste udtalelse om, at vaccinen er beviseligt sikker at bruge.

I den seneste uge har flere personer fået blodpropper, efter at de er blevet vaccineret med vaccinen. En dansk kvinde er død.

AstraZeneca afviser imidlertid, at det skulle være på grund af vaccinen.

»AstraZeneca har ikke grundlag for at hævde, at disse tilfælde ikke har noget med vaccinen at gøre«, siger direktør i det norske Legemiddelverket Steiner Madsen til det norske nyhedsbureau NTB.

Han understreger, at man ikke ved, om vaccinen har noget med blodpropperne at gøre. Men det er altså ikke det samme som at sige, at den definitivt ikke har, siger han.

Lægemiddelstyrelsen i Danmark præciserede søndag aften, at den 60-årige danske kvinde, der døde af en blodprop efter at være blevet vaccineret, havde meget usædvanlige symptomer sammenlignet med, hvad man normalt ser ved blodpropper.

Konstitueret direktør i Lægemiddelstyrelsen Mette Aaboe Hansen skrev søndag aften på Twitter, at de norske tilfælde af dødsfald efter vaccinen ligner det danske.

- De norske tilfælde af dødsfald efter vaccinationer med AstraZenecas vaccine mod #COVID19 ligner det danske. Det er meget vigtigt at understrege, at vi fortsat ikke ved, om det skyldes vaccinen. Sagen undersøges grundigt pt. i DK og EU, skriver hun.

Og selv om blodpropper ikke er mere hyppige ved vaccinerede end den øvrige befolkning, er det netop disse ligheder, der giver anledning til bekymring, mener Steiner Madsen.

– De vil aldrig slå ud i statistikken, for de er så få. Men fordi de er så alvorlige for dem, som rammes, må vi undersøge, om de kan have en sammenhæng med vaccinen, siger han.

Frem til den 10. marts var der ifølge Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) indberettet 30 tilfælde af blodpropper blandt i alt fem millioner vaccinerede med AstraZeneca-vaccinen i EØS-området.

AstraZeneca vil søndag aften ikke kommentere de usædvanlige symptomer. Selskabet henviser til en pressemeddelelse, hvori det skriver, at antallet af blodpropper ikke har været højere for vaccinerede end den generelle befolkning.

ritzau