Corona lukker landegrænser og åbner for fremmedhad

Advokat Eliesio Marubo var glad. Han havde lige været i retten og vundet sin sag. Det betød, at de brasilianske stammefolk i Javaridalen i Amazonas nu havde rettens ord for, at hvide missionærer skulle lade dem være i fred.

»Over for denne nye coronaviruspandemi vil vi garantere oprindelige folks ret til isolation«, fortalte Eliesio Marubo, der talte på vegne af Javaridalens stammefolk, i april 2020 til The Guardian.

I længere tid havde stammefolkene kæmpet for at holde missionærer ude af Amazonas i håbet om at undgå at blive smittet med corona. De frygtede, at virussen kunne udvikle sig til endnu et folkedrab på oprindelige folk påført af hvide, har folkenes ledere fortalt.

25 dage tidligere bad myndighederne i Cameroun landets borgere om at stoppe med at angribe turister og hvide borgere, og kort forinden oprettede den japanske ambassade i Indonesien et hjælpecenter til alle de japanere, der blev diskrimineret af indonesere på grund af corona. Og nogle måneder senere oplyste Aarhus Kommune om stor smittespredning blandt især somaliske borgere, hvilket affødte en bølge af hadske kommentarer om somaliere blandt danskere.

Over hele verden er der under coronapandemien opstået situationer som ovenstående. Ud over at sprede sygdom og lukke samfund ned har coronaen trukket diskrimination og racisme med sig.