IS-kvinder trækker Sverige for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Mens debatten om IS-kvinder og deres børn raser i Danmark, er der forholdsvis stille på den anden side af Øresund. Dette, selv om Sverige er et af de lande, hvorfra flest personer er rejst til Syrien for at kæmpe for Islamisk Stat. Det er bemærkelsesværdigt, mener den svenske menneskerettighedsadvokat Percy Bratt.

»Det er stadigvæk tabu her. Jeg tolker det sådan, at den politiske ledelse er bange for en stor negativ opinion, og derfor taler man ikke om det«, siger han til Politiken.

Det vil han lave om på. Sammen med sin kollega Joakim Lundqvist har han på vegne af en gruppe svenske kvinder og børn i Al-Roj-lejren i Syrien indbragt en klage over Sveriges brud på Den Europæiske Menneskerettighedskonvention til menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Af frygt for kvindernes og børnenes sikkerhed kan han ikke sige mere om sine klienter.

»Vi taler om en gruppe kvinder og børn, som lever under frygtelige forhold. De svæver i livsfare, men de er også i stor risiko for tortur, seksuelle krænkelser og vold. Ni europæiske børn er allerede døde i lejren«, siger Percy Bratt.

Advokaten mener, at situationen for kvinder og børn er et brud på artikel 2 og 3 i menneskerettighedskonventionen, som handler om henholdsvis retten til liv og retten til ikke at udsættes for tortur og krænkende behandling. Med kendskab til dette har Sverige og andre europæiske lande en pligt til at agere for at få deres statsborgere i sikkerhed.