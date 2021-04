Markant flertal i Grønland siger nej til stort mineprojekt

Et stort flertal i Grønland er imod det omdiskuterede mineprojekt i Kvanefjeld/Kuannersuit, ved byen Narsaq i Sydgrønland.

Det fremgår af en ny meningsmåling om mineprojektet, der blev offentliggjort mandag aften umiddelbart før den afsluttende partilederrunde i grønlandsk tv.

63 procent svarer i meningsmålingen, at de enten er »meget imod« eller »overvejende imod« minen. Blot 26 procent er enten »meget for« eller »overvejende for«, skriver avisen Sermitsiaq.

»Sådan en måling giver medvind til de partier, der er modstandere af minen. Resultatet er så klart, at der ikke er nogen grund til at tro, at en eventuel folkeafstemning vil give et andet resultat«, vurderer samfundsforsker Birger Poppel fra Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet.

Det er bemærkelsesværdigt, at meningsmålingen er bestilt af den sydgrønlandske kommune Kujalleq’s turisme og innovationsselskab. Det nuværende grønlandske regeringsparti, Siumut, har absolut flertal i kommunalbestyrelsen. Mens Siumut på landsplan ikke afviser minen, er partiet i Sydgrønland blevet stadig mere bekymret for mulige miljøproblemer, der vil skade både turisme, fiskeri og landbrug i området.