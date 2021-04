Vejen til magtskifte i Grønland for valgets vinder bliver kompliceret

Fakta

De grønlandske partier

S, SIUMUT (Fremad): Stiftet i 1977 og funderet i socialdemokratisk tankegang. Har domineret grønlandsk politik sidenhjemmestyrets indførelse i 1979. Frem til 2009 havde Siumut posten som regeringschef uafbrudt i 30 år.Kim Kielsen er selvstyreformand, men blev væltet som formand for partiet i november 2020 af Erik Jensen.Kielsen ville dog ikke også forlade posten som regeringschef. Jensen har haft samtaler med andre partierom at blive ny regeringschef, men uden held.

IA, INUIT ATAQATIGIIT (Folke-fællesskabet): Partiet arbejder for, at grønlænderne anerkendes som et selvstændigt folk med ret til eget land. Partiet arbejder for,at Grønland bliver anerkendt som et selvstændigt folk. Er modstander af det omstridte mineprojektKvanefjeld i Sydgrønland. Formand siden 1. december 2018 er 34-årige Múte Bourup Egede, der vil være et bud på den nyeselvstyreformand i Grønland, hvis ikke Siumut bevarer magten.

PN, NALERAQ (Pejlemærke): Stiftet i 2014 af tidligere regeringschef Hans Enoksen, som forlod Siumut. 64-årige Hans Enoksen, der haren lang karriere bag sig i grønlandsk politik, er for tiden på orlov fra Inatsisartut efter at have gennemgåeten hjerteoperation. Han opstiller dog igen.Partiet vil liberalisere fiskerierhvervet og ser sig selv som beskytter af landets fattigste borgere. Ønsker selvstændighed hurtigt.

D, DEMOKRATERNE (Demokraatit): Socialliberalt parti stiftet i 2002. Forlod regeringen i februar 2021. Partiet har været igennem en mindrekrise uden formand, men ledes nu af den unge Jens-Frederik Nielsen, der ikke har plads i parlamentet. Målet er politisk selvstændighed.

NQ, NUNATTA QITORNAI (Vort Lands Efterkommere): Et nyt parti i Grønland. Stiftet i 2018 af Vittus Qujaukitsoq, der er minister i den nuværendemindretals-regering sammen med Siumut. Han forlod netop Siumut i 2017 efter at have tabt et kampvalgom formandsposten til selvstyreformand Kim Kielsen.Går som regeringspartneren Siumut ind for mineprojektet i Kvanefjeld. Partiet betegnes også som separatisterne, da det ønsker en plan for hurtig løsrivelse fra Danmark.

SA, SAMARBEJDSPARTIET (Suleqatigiissitsisut): Dannet i 2018 som fortaler for øget samarbejde i det danske rigsfællesskab. Stiftet af udbrydere fraDemokraterne. Partiet beskrives som socialliberalt.

A, ATASSUT (Samhørighed): Borgerligt parti med liberalistisk grundholdning stiftet i 1978 blandt andet for at modarbejde løsrivelse fra det danske rige. Målet er samhørighed inden for rigsfællesskabets rammer. Formand er 34-årige Aqqalu Jerimiassen.

Ritzau

