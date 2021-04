Nu vil Biden have FedEx, Nike og de andre til at betale skat

Det første, der slår skatteeksperter, er, hvor gennemarbejdet Joe Bidens skatteplan er.

Præsident Donald Trump overlod det i høj grad til republikanerne i Kongressen at formulere sin store skattereform i 2017, og de afleverede et 479-siders lovudkast få timer før den sidste afstemning med masser af håndskrevne sidsteøjebliksnoter i marginen.



Præsident Biden og finansminister Janet Yellen havde allieret sig med førende skatteeksperter, før de i denne uge præsenterede skatteplanen ’Made in America’, der sigter på at vende årtiers udvikling mod stadig lavere selskabsskat både i USA og i resten af verden.

Som et politisk statement om skat er det »det akademisk set mest imponerende dokument, jeg kan huske at have set«, skriver Alex Cobham, der er økonom og chef for den internationale ngo Tax Justice Network, der har bekæmpet skattely siden 2003.