Nu truer Rusland med at invadere Ukraine

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Pludselig har Kreml løftet konflikten i Østukraine til et nyt og mere urovækkende niveau. Efter et par uger med russiske troppebevægelser ved grænsen advarede præsident Vladimir Putins rådgiver Dmitrij Kozak torsdag om, at Rusland kan blive nødt til at intervenere i konflikten. Kozak, der er en højt placeret embedsmand i Putins administration og en kendt udenrigspolitisk hardliner, forklarede, at »Rusland kan blive nødt til at komme sine borgere i regionen til undsætning«. Det vil især være tilfældet, tilføjede Kozak, »hvis situationen der udvikler sig som i Srbrenica«.

Med sin dramatiske reference til både de russiske statsborgere og Srbrenica-massakren på flere end 7.000 muslimske drenge og mænd i Bosnien-Herzegovina i 1995 har Kozak allerede sat tændingsnøglen i de russiske militærkøretøjer, som er klar til at krydse grænsen ind til Ukraine.