AstraZeneca-leverance til EU halveres i denne uge

EU modtager langt færre AstraZeneca-vacciner i denne uge end planlagt. Selskabet meddeler ifølge nyhedsbureauet AFP, at halvdelen af de vaccinedoser, der skulle leveres til EU i denne uge, er forsinket.

»Vi meddelte Europa-Kommissionen og medlemslandede i sidste uge, at et af to partier til levering denne uge skal undersøges og vil blive leveret snart«, siger en talsperson for AstraZeneca ifølge AFP.

I forvejen er AstraZenecas vaccine mod covid-19 præget af problemer. Brugen af vaccinen er således sat på pause – eller bruges kun på bestemte aldersgrupper – i en lang række lande. Det skyldes, at flere personer er blevet ramt af blodpropper efter vaccination med AstraZeneca. Blodpropperne er kendetegnet ved, at patienterne har fået flere blodpropper, samtidig med at de havde et lavt antal blodplader.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) meddelte onsdag, at der var en mulig sammenhæng mellem vaccinen og et særligt sygdomsbillede med blodpropper. I Danmark har brugen af vaccinen været helt i bero, siden Lægemiddelstyrelsen i begyndelsen af marts fik nys om, at blodpropperne kunne have noget at gøre med vaccinen.

Flere europæiske lande reagerede efter meddelelsen fra EMA ved at ændre på aldersgruppen, som tilbydes AstraZenecas vaccine. De britiske sundhedsmyndigheder valgte, at personer under 30 år skal tilbydes en anden coronavaccine. Belgien har suspenderet brugen af vacciner fra AstraZeneca for personer under 55 år. Myndighederne i Italien har stoppet med at give vaccinen til folk under 60 år. De italienske sundhedsmyndigheder sagde dog onsdag aften, at folk, der har fået første stik med AstraZeneca-vaccinen, også kan modtage stik nummer to. De spanske myndigheder har meddelt oplyst, at vaccinen fra AstraZeneca kun skal tilbydes personer i alderen 60 til 65 år.

ritzau