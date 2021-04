Højesteret frifinder Danmark for tortur mod tre irakere

Forsvarsministeriet frifindes onsdag i en sag, som tre irakiske statsborgere havde anlagt.

De hævdede, at de var blevet udsat for tortur, efter at de var blevet taget til fange af danske soldater ved aktioner i 2003 og 2006.

Højesteret har stadfæstet den dom, som Østre Landsret afsagde i november 2018.

De tre mænd blev pågrebet i forbindelse med to forskellige militære aktioner, Operation Foxhound og Operation Darlington. Aktionerne blev udført af dansk og britisk militær i fællesskab.

Den ene af irakerne var under mistanke for at have konstrueret en vejsidebombe, som i november 2006 dræbte konstabel Jesper Nielsen, kom det frem, da sagen blev behandlet af Østre Landsret.

Han blev dog aldrig dømt for at have været ansvarlig for bomben.

Under sagen har Forsvarsministeriet sagt, at danske soldater spillede en meget tilbagetrukken rolle, da han blev taget til fange. Britiske og irakiske styrker havde en meget større rolle, hed det.

Landsrettens dommere nåede frem til, at sagerne var forældede. Desuden stemplede landsretten irakernes forklaringer som ’helt utroværdige’.

Senere skal Højesteret tage stilling til en langt større sag om dansk militærs optræden i Irak.

Den drejer sig om Operation Green Desert, og her kræver 23 mænd godtgørelse.

I landsretten fik 18 af de 23 delvist medhold. De var blevet tildelt slag og spark af lokale myndigheder, som de var blevet overdraget til.

Forsvarsministeriet blev dømt, fordi landsretten fandt, at de danske myndigheder i forvejen kendte til risikoen, og fordi Danmark ikke gjorde noget for at føre tilsyn med de tilbageholdtes skæbne.

Dermed skabte Forsvarsministeriet rammerne for, at de 18 blev udsat for inhuman behandling, har landsretten sagt.

Ministeriet har anket dommen til Højesteret, hvor der afhøres cirka 50 vidner. En dom ventes i forsommeren 2022.

ritzau