Dansk tøjgigant kobles til brutal militærjunta i Myanmar: »Det eneste rigtige er at skære alle bånd over til de fabrikker«

D en danske tøjgigant Bestseller er under pres for at stoppe sit samarbejde med flere fabrikker i Myanmar, der ifølge en international undersøgelse foretaget for FN har tætte forbindelser til militærjuntaen i landet.

Bestseller får produceret sit tøj på flere hundrede udenlandske fabrikker, og tre af leverandørerne har de seneste år været fabrikker, der ligger i den særlige industrizone Ngwe Pinlae uden for Myanmars hovedby Yangon.

Bestseller har fastholdt samarbejdet med disse fabrikker, selv om en rapport udarbejdet for FN’s Menneskerettighedsråd i 2019 med navns nævnelse beskyldte to af fabrikkerne for at have »kontraktmæssige eller kommercielle forbindelser« til et af Myanmars største industrikonglomerater, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL), hvis ejere består af militæret samt enkeltpersoner i den militære ledelse – heriblandt den øverste chef, general Min Aung Hlaing.

Det er ham, der er hovedansvarlig for soldaters nedskydning af over 700 mennesker, efter at militæret i februar tog magten i landet ved et kup.