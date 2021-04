Bestseller: »Den situation, vi befinder os i nu, er virkelig et af de sværeste dilemmaer, man kan komme ud for«

Fakta

FN’s retningslinjer

FN har opstillet en række retningslinjer for, hvordan virksomheder skal forholde sig til menneskerettigheder.

De indskærper, at alle virksomheder har et ansvar for at overholde menneskerettighederne og for at sikre, at de for eksempel heller ikke via underleverandører bidrager til krænkelser eller udhulning af menneskerettighederne.

Men retningslinjerne pålægger også virksomheder at undersøge og eventuelt korrigere deres adfærd, hvis det viser sig – eller der opstår mistanke om – at de trods ambitionen om at overholde menneskerettighederne alligevel har medvirket til krænkelser.

Retningslinjerne fastslår, at der er tale om et løbende ansvar, fordi forholdene i mange lande pludselig kan ændre sig.

Vis mere